Ego Dizisi 1.Bölüm Full İzle! 5 Şubat 2023 Ego Dizisi 1.Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Ego Dizisi 2.Bölüm Fragmanı İzle!
FOX TV Ekranlarının Yeni Dizisi Ego İlk Bölümü İle İzleyici Karşısına Çıktı. Ego Dizisinde En Büyük Beklentileri Evlenip Mutlu Bir Yuva Kurmak İsteyen Nişanlı Çift Olan Elif ve Erhan'ın Yaşantısını Anlatıyor. Ego dizisi 1.Bölüm ve 2.Bölüm Fragman Bilgileri Haberimizde...
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Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yeni sezonuna iddialı bir şekilde başladı. Şimdilerde kuyu cinayetlerini araştıran Yargı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise, özellikle Ceylin’in başına gelenler dikkat çekti! Peki, Yargı dizisi 52. (son) bölümde ne oldu? İşte, detaylar…
Ego Dizisi 1.Bölüm Youtube İzle
Ego Dizisi 1.Bölüm Özeti
Sibel işine odaklı bir kadındır ve şirketinde çalışan Erhan ile evlenme hazırlıkları yapmaktadır. Ancak aynı gün, Sibel rahmindeki kistler nedeniyle ameliyat olması gerektiğini ve anne olamayacağını öğrenir ve Erhan da borsada her şeyini kaybeder. İkisi de zor zamanlar yaşamaktadır, ancak Sibel'in Erhan'a yaptığı teklifle hayatları bir daha eskisi gibi olmayacaktır.
06 Şub 2023 - 00:06 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.