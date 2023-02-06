Ego Dizisi 1.Bölüm Full İzle! 5 Şubat 2023 Ego Dizisi 1.Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Ego Dizisi 2.Bölüm Fragmanı İzle!

Ego Dizisi 1.Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yeni sezonuna iddialı bir şekilde başladı. Şimdilerde kuyu cinayetlerini araştıran Yargı dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise, özellikle Ceylin’in başına gelenler dikkat çekti! Peki, Yargı dizisi 52. (son) bölümde ne oldu? İşte, detaylar…

Ego Dizisi 1.Bölüm Youtube İzle

Ego Dizisi 1.Bölüm Özeti

Sibel işine odaklı bir kadındır ve şirketinde çalışan Erhan ile evlenme hazırlıkları yapmaktadır. Ancak aynı gün, Sibel rahmindeki kistler nedeniyle ameliyat olması gerektiğini ve anne olamayacağını öğrenir ve Erhan da borsada her şeyini kaybeder. İkisi de zor zamanlar yaşamaktadır, ancak Sibel'in Erhan'a yaptığı teklifle hayatları bir daha eskisi gibi olmayacaktır.

Ego Dizisi 2.Bölüm Fragmanı