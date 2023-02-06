Güzel Günler 13. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 5 Şubat 2023 Güzel Günler Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Güzel Günler 14. Bölüm Fragmanı İzle!

Güzel Günler 13. Bölüm SHOW TV Full İzle! TIKLAYINIZ

Kendisine kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelen Selma ve kardeşi Leylim!. Altında babasından kalma hurda arabası Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır. Peki Güzel Günler Dizisi 13.(Son) Bölümde neler yaşandı? Güzel Günler 14.(Yeni) Bölüm fragman Yayınlandı mı? İşte Detaylar...

Güzel Günler 13. Bölüm ÖZETİ!

Güzel Günler 13. bölüm Setrak'ın kendisine verdiği kolyenin Alya'nın eline geçtiğini öğrenen Selma'nın kalbi bir kez daha kırılır. Selma'nın kalbini kazanmaya çalışan Mihran, Füsun'dan yardım ister. Füsun, Selma'yı o akşam kuyumcular balosuna katılmaya ikna ederse Selma da gelebilecek. Altan ve Atakan, resmi evlilikleri için kurallar koymaya çalışırken Kıymet ve Hâkim, meraklı gözlerden uzak bir akşam yemeğine karar verir. Cihangir'in Selma ile dans ettiği balo, sürpriz bir duyuruya ve Mihran ile arasındaki uçurumun yeniden açılmasına yol açar.

Güzel Günler 14. Bölüm Fragmanı