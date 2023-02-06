Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 6 Şubat 2023 Türkiye'deki son depremler ve gelişmeler...

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Gaziantep'te 6,6, 6,5 ve 6,4 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar yaşanırken, depremden etkilenen birçok ilde binaların yıkıldığı öğrenildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi.

SON DAKİKA: AFAD Duyurdu;76 Can Kaybı Var (Saat:07.48)

7.4 lük deprem nedeniyle 10 ilde 76 can kaybı var. Ayrıca 440 vatandaşımız yaralandı.

SON DAKİKA: Koordinasyon için bölge valilerinin görev yeri değişti (saat:07.00)

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ilde yoğun şekilde hissedilmesi ardından devletin üst noktası teyakkuza geçti.

Kahramanmaraş depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre 17artçı deprem meydana gelirken, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. Seviye olarak ilan edildi.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunuldu. Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirildi.

BÖLGE VALİLERİNİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ!

Bu arada bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hatay’a Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gaziantep’e Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Adıyaman’a Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Osmaniye’ye Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve Malatya’ya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek görevlendirildi.

ŞanlıUrfa Deprem: 16 Bina yıkıldı, 10 can kaybı var…

Urfa Valisi Salih Ayhan, depremin sonucu olarak 16 binanın yıkıldığını ve 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Deprem aynı zamanda Antep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde de hissedildi. Vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi ve şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgelerdeki valilikler, kriz masalarının oluşturulması için koordinasyon yapıyor. Arama kurtarma çalışmaları yıkılan binaların bulunduğu bölgelerde başlatıldı ve ekipler hâlâ sahada çalışıyor.

Osmaniye'de 34 bina yıkıldı, 7 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz tarafından bildirildiğine göre Osmaniye'de deprem nedeniyle 34 binanın yıkıldı ve 7 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları ise devam etmekte.

Malatya'da 140 bina yıkıldı, 23 kişi hayatını kaybetti

Malatya Valisi Hulusi Şahin, ilk belirlemelere göre kentte 140 binanın yıkıldığını açıkladı. Vali, 100'den fazla yaralı olduğunu ve enkazdan 23 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'da 7 bina yıkıldı, 6 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır Valisi açıkladı. ilk belirlemelere göre kentte 7 binanın yıkıldığını açıkladı. Vali, 15'den fazla yaralı olduğunu ve enkazdan 6 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Deprem seviyeleri! 4. seviye alarm nedir? Deprem sonrası dördüncü seviye alarm ne anlama geliyor?

Dördüncü seviye deprem alarmı, belirli bir durumda en ciddi alarm seviyesidir ve acil müdahalenin gerektiğini belirtir. Bu, doğal afet durumunda halkın acil bir şekilde evlerinden ayrılması gibi önlemler gerektiğini ifade edebilir.

Dördüncü seviye alarm en yüksek seviye alarmdır ve acil durumlar ve çok ciddi tehlikelere karşı kullanılır. Bu alarm, ulusal veya yerel hükümet tarafından yapılan ulusal çağrıları ve uluslararası yardımı da kapsayabilir. Bu alarm, belirli bir durumda önceki üç seviyeden daha ciddi bir alarm seviyesidir ve genellikle acil müdahalenin gerektiğini belirtir. Örneğin, bir doğal afet durumunda, halkın acil bir şekilde evlerinden ayrılması gerektiğini belirtebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, geçmiş olsun dileklerini ileterek, tüm birimlerin AFAD koordinasyonunda teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.

Erdoğan, paylaşımında, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.