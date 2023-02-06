Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 6 Şubat 2023 Türkiye'deki İl İl son depremler ve gelişmeler...

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Gaziantep'te 6,6, 6,5 ve 6,4 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar yaşanırken, depremden etkilenen birçok ilde binaların yıkıldığı öğrenildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi.

SON BLANÇO AÇIKLANDI: 284 vefat - 2323 Yaralı - 1710 Yıkılan Bina Var! (saat:10.00)

Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var.

Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var.

Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.

Depremde şuana kadar 145 kişi hayatını kaybetti (saat: 08.19)

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 65 binanın yıkıldığını ve 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 19 binanın yıkıldığını, 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

Adıyaman Deprem: Vali Açıkladı, 100 Bina Çöktü. 28 Can Kaybı var...

Suriye’de 111 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, hasarın çok ciddi olduğunu, şuan yıkılan bina sayısı ve ölü sayısını vermenin mümkün olmadığını açıkladı.

SON DAKİKA: Koordinasyon için bölge valilerinin görev yeri değişti (saat:07.00)

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ilde yoğun şekilde hissedilmesi ardından devletin üst noktası teyakkuza geçti.

Kahramanmaraş depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre 17artçı deprem meydana gelirken, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. Seviye olarak ilan edildi.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunuldu. Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirildi.

BÖLGE VALİLERİNİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ!

Bu arada bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hatay’a Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gaziantep’e Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Adıyaman’a Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Osmaniye’ye Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve Malatya’ya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek görevlendirildi.

Deprem seviyeleri! 4. seviye alarm nedir? Deprem sonrası dördüncü seviye alarm ne anlama geliyor?

Dördüncü seviye deprem alarmı, belirli bir durumda en ciddi alarm seviyesidir ve acil müdahalenin gerektiğini belirtir. Bu, doğal afet durumunda halkın acil bir şekilde evlerinden ayrılması gibi önlemler gerektiğini ifade edebilir.

Dördüncü seviye alarm en yüksek seviye alarmdır ve acil durumlar ve çok ciddi tehlikelere karşı kullanılır. Bu alarm, ulusal veya yerel hükümet tarafından yapılan ulusal çağrıları ve uluslararası yardımı da kapsayabilir. Bu alarm, belirli bir durumda önceki üç seviyeden daha ciddi bir alarm seviyesidir ve genellikle acil müdahalenin gerektiğini belirtir. Örneğin, bir doğal afet durumunda, halkın acil bir şekilde evlerinden ayrılması gerektiğini belirtebilir.

Kızılay ekipleri deprem bölgesinde (Saat: 06.30)

Kızılay ekipleri bölge operasyon merkezleri ve Ankara’da bulunan merkez depolardan yüklediği barınma ve beslenme malzemeleriyle deprem bölgesine hareket etti. Kızılay, olası kan ihtiyacına karşı da bölgeye yönelik kriz planlaması yaparak, çevre illerden deprem bölgesine kan takviyesi yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen büyük depremin ardından Kızılay ekipleri teyakkuz durumuna geçti. Depremin hemen ardından Ankara Etimesgut’ta bulunan Afet Operasyon Merkezi’nde kriz masasını toplayan Kızılay, beslenme ve barınma desteği için deprem bölgesine yönelik planlamalarını yaparak ekiplerini harekete geçirdi. Bölgede bulunan depolarından ve Ankara’dan afet bölgesine barınma ve beslenme malzemelerini sevk etmeye başlayan Kızılay, arama kurturma ekiplerini de AFAD koordinesine yönlendirdi.

Kızılay, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulması muhtemel olan kan ürünleri için de ayrı bir planlama yaparak, hastanelerin kan bankalarını takviye ediyor. Depremin etkilediği diğer bölgelerden deprem bölgesine kan ürünleri takviyesi yapılıyor.

Kızılay gönüllüleri de Kızılay ekiplerine ve vatandaşlara destek olabilmek için harekete geçirilirken, AFAD’da kurulan koordinasyon merkezinden gelebilecek diğer görevlere yönelik olarak da Kızılay’ın planlamaları sürüyor.

AFAD ve Türk Kızılay'dan önemli uyarılar geldi (Saat:06.00)

Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemde olduğunun altı çizilen açıklamada, "Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının! Telefonları olabildiğince kısa tutun" uyarısında bulunuldu.

ÖNEMLİ! YOLLARI BOŞ BIRAKIN

Saat 04.17’de meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremin Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildiğinin altı çizilen AFAD açıklamasında, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Yolları, acil yardım araçları için boş bırakın. Hayati durumlar haricinde telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" denildi.



TÜRK KIZILAY'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Öte yandan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da, Türkiye genelinde vatandaşları gün içinde kan bağışına davet etti.

Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur. Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

MSB: Bazı birliklerimiz depremden etkilendi (Saat:07.59)

Deprem sonrası koordinasyonun sağlanması için Milli Savunma Bakanlığı'nda 'Afet Acil Durum Kriz Merkezi' oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazır olduğu berlitilerek, taleplerin karşılanması için koordinasyona başlandığı bildirildi.

Ayrıca Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bazı birliklerin etkilendiği ve hasar tespit çalışmaların devam ettiği duyurulurken, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlarının da bölgeye gittiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Açıklaması (saat: 04.30)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, geçmiş olsun dileklerini ileterek, tüm birimlerin AFAD koordinasyonunda teyakkuz halinde olduğunu açıkladı.

Erdoğan, paylaşımında, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.