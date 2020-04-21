10 yıl önce bugün neler oldu ? 21 Nisan 2020

ERDOĞAN’DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile görüşerek bedelli askerlik konusunu ele alacaklarını söyledi.

TAYLAND’DA GERİLİM TIRMANIYOR

Bangkok’un ticari ve turistik merkezlerini 1 aydan fazla süredir işgal eden Kırmızılar bu sefer de diğer önemli merkez konumundaki Silom bölgesini de gösteri alanı yapmak isteyince binlerce asker Silom bölgesine konuşlandırıldı.

Bu bölgeye bugün hükümete ve askere destek vermek amacıyla Sarı göstericiler geldi.

Kırmızıların ise Silom’a gelen yola kurdukları büyük barikatla askerlerin olası müdahalesine karşı kendilerini savunma konumuna aldıkları görüldü.

BAŞKENT’TE TOKAT GÜNLERİ

Tokat Valiliği tarafından bölgenin kültür, turizm, el sanatları ve yöresel ürünlerini tanıtmak için düzenlenen ’Tokat Günleri’ başladı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğinin açılışına Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, katıldı.

Kurulan stantlarda, ilin el sanatlarından yazma, bakırcılık, bez bebekler yer aldı. Ayrıca pekmez ve yaprak sarmanın bulunduğu ürünler ziyaretçilere sunuldu.

Tokat Günlerine katılan Turhal Belediyesi, yapılan hizmetlerini halka tanıtma fırsatı buldu.

MALATYA’DA GÖKKUŞAĞI GÜZELLİĞİ

Güneş ışınlarının yağmur damlalarında veya sis bulutlarında yansıması ve kırılmasıyla meydana gelen ve ışık tayfı renklerinin bir yay şeklinde göründüğü meteorolojik bir olay olan Gökkuşağı, Malatya’da ayrı anda iki ayrı yay oluşturdu.

Malatya’da İnönü Üniverdsitesi mevkiinde yağan yağmur sonrasında aynı anda aynı noktada bir birinin üzerinde iki ayrı gökkuşağı göründü.