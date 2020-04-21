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Günün Özeti - 21 Nisan 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 119 kişi hayatını kaybetti”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 119 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 259 olduğunu açıkladı.

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“23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması planlıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında günlük hayata etkisini en az düzeyde tutulacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması yapmayı özellikle planlıyoruz” dedi.

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    Korona virüsünü yenip alkışlarla taburcu oldular

    Muş Devlet Hastanesinde korona virüs hastalığını yenen 11 vatandaş, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

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      İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge

      İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan’da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Genelge’de sokağa kısıtlama süresince açık kalacak işletmelere ilişkin detaylar da yer aldı.

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        Almanya’dan 210 Türk vatandaşı Ordu’ya getirildi

        Almanya’da bulunan 210 Türk vatandaşı, uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi. Sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, otobüsler ile Giresun’a gönderildi.

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                • Mehmetçiklere korona virüs koruması

          Yeni celp işlemi ile terhis işlemlerinin korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, silah altında bulunan mevcut Mehmetçikler için ne gibi tedbirler alındığını Çorlu’da bulunan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda tanıttı.

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