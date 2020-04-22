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Yağmur altında ucuz et kuyruğu

Sivas’ta vatandaşlar, etkili olan yağmura rağmen ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumunun önünde yaklaşık 200 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

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Ramazan ayı öncesi et ve et ürünleri almak isteyen vatandaşlar, Sularbaşı Mahallesi İmamhatip sokakta bulunan Et ve Süt Kurumu satış mağazasına akın etti. Etkili olan yağışa aldırış etmeyen vatandaşlar, yaklaşık 200 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Vatandaşların kuyrukta sıra beklerken Korona virüs ( Covid-19) uyarılarına uyarak sosyal mesafeyi ayarladıkları görüldü. Satış mağazasında Kıyma kilogram fiyatı 34 lira’dan, kuşbaşı et 37 lira’dan satışa sunuluyor.

Kentte 1 tane satış mağazası olduğu için yoğunluk yaşandığını belirten Hacı Dülek, “Şuan da hava durumu yoğun bir şekilde yağmurlu. Et almaya geldik. Bu insanların kuyruğuna bak. Bir tane satış mağazası var, bir tane daha olsa daha güzel olur. Kalabalık biraz daha azalır. Yağmurdan dolayı korona mesafesini de koruyamıyoruz “dedi.

Korona virüs uyarılarını dikkate alarak sosyal mesafeye dikkat etmeye çalıştıklarını belirten Yusuf Akkuş, ”Et ve Balık Kurumundan et alacağız ama 2 gündür geliyorum, alamadım. Sıra var et bitti diyorlar. Yağmur yağıyor, ıslanıyoruz. Buraya bir tane daha şube açsalar daha iyi olur. Sosyal mesafeye de mümkün olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. Buraya bir şube daha açarlarsa iyi olur” dedi.
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