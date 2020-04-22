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Hurma fiyatları 20 ile 150 TL arasında değişiyor

Denizli’de hurma fiyatları geçen yıla oranla aynı kalırken, dünyayı sarsan korona virüs (Covid-19) sebebiyle vatandaşların ilgisi adeta geçen seneleri arattı.

Denizli’de aktar ve kuru yemişçilerin tezgahlarını, Ramazan ayının vazgeçilmezi olan hurmalar süsledi. 11 ayın sultanı Ramazan’a günler kala kent genelinde hurma satışı başladı. Geçtiğimiz seneye oranla fiyatlarda fazla artış olmayan hurmalarda gözdeler ise İran ve Kudüs hurmaları oldu. 20 TL’den başlayan hurma fiyatları türlerine göre 150 TL’ye kadar yükseliyor. Her ekonomiye uygun fiyatta bulunan hurmalarda en çok İran ve Irak hurmaları ilgi görüyor. Tezgahlarda en kaliteli ve pahalı olan hurmalar ise 130 - 150 TL arasında değişen Kudüs ve Medine hurmaları oldu.

Ramazan ayının gelmesiyle mutlu olan ve hayırlı dualar eden vatandaş Nurten Özebek, “Ramazanın gelmesinden çok mutluyuz. Bu virüs bizi baya vurdu, üzdü. İnşallah yazın gelmesiyle, ramazanın gelmesiyle milletimize hayırlı uğurlu olur inşallah bütün İslam alemine hayırlı olur ramazan” diyerek konuştu.

Son zamanlardaki salgın ve sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından fazla satış yapamayan esnaf Burak Kurumuş, “Ramazanın bereketi olan hurmalarla beraber satışlarımız biraz artmaya başladı. İran, Irak, Medine, Kudüs hurmaları var. Ekonomik olarak düşünüldüğünde 20 TL’lik İran ve Irak hurmalar alıyorlar. Kaliteli almak isteyenler Medine ve Kudüs hurmaları alıyorlar” dedi.

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