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Türkiye 23 Nisan'ı meşaleler ve havai fişekler eşliğinde kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisini açılışının 100. yılını kutlamak isteyen kimi vatandaşlar balkon ve camlara çıktı, kimileri ise oturdukları sitenin içerisinden havi fişek atıp meşale yakarak coşkuyla kutladı.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ( TBMM) açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak için saat 21.00’da kimi vatandaşlar balkon ve camlara çıktı, kimi vatandaşlarda oturdukları sitenin içerisinden havai fişek ve meşalelerle kutlama yaptı.

Balkonda bulunan vatandaşlar saygı duruşunun ardından Türk bayrağını sallayarak İstiklal Marşı okudu.
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