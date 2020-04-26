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Koruma altındaki dağ keçileri Munzur Dağı’nda görüntülendi

Erzincan’da karda yiyecek aramaya çıkan "şamua" olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, 3300 rakımlı Munzur Dağı’nda sürü halinde görüntülendi.

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Erzincan’da nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçilerinin yiyecek arayışı ve zorlu yolculukları görüntülendi. Kaya kartalı, dağ keçisi, tilki, domuz, boz ayı ile kurtlara doğal ortamında rastlanılan Erzincan ile Tunceli arasındaki Munzur Dağı’nda, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından görüntülendi.

Erzincan’dan Munzur Dağı’nın zirvesine doğru tırmanış gerçekleştiren İHA ekibi, tırmanış sırasında yiyecek aramaya çıkan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsünü fark etti. İHA ekibi anne ve yavrularından oluşan sürüyü görüntüleyip fotoğrafladı. Çengel boynuzlu dağ keçileri, yavrularıyla yiyecek ararken karlı arazide yol aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bölgede dağ keçilerinin korunması için çalışma yürütüyor. Yıllar içerisinde sayısı azalan çengel boynuzlu dağ keçilerinin popülâsyonunda türün korunması ve artırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunca artış yaşandığı belirtildi.

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