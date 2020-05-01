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Eminönü ve Beyazıt Meydanı boş kaldı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından Ramazan aylarında kalabalık olan Eminönü ve Beyazıt Meydanı bomboş kaldı.

Yeni tip korona virüs ( Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından, Ramazan ayında kalabalık olan Eminönü ve Beyazıt Meydanı bugün boş kaldı. Sessizliğe bürünen meydanlarda sadece görevli polis ekipleri ile belediye çalışanlarının olduğu görüldü.

Ramazan alışverişi için vatandaşların tercih ettiği Mısır Çarşısı da boş kalan noktalar arasında yer aldı. Öte yandan, havadan çekilen görüntülerde Eminönü Cami’nin eşsiz görüntüsü kendini gösterirken sahilin bomboş kaldığı görüldü. Aynı zamanda Eminönü ile bütünleşen balıkçı tekneleri ile Galata Köprüsü’nün sakinliğini koruduğu görüldü. Ayrıca, yerli yabancı tüm turistlerin uğrak noktası olan Beyazıt Meydanı’nın da boş olduğu görüldü.
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