Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 13:23 TSİ

Virüs şu ana kadar 3 milyon 250 binden fazla kişiye bulaştı

3 Milyon 250 binden fazla kişiye bulaştı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Dünya korona virüsün pençesinden kurtulmaya çalışıyor.

Büyütmek için resme tıklayın

Covid-19 nedeniyle son 24 saatte İngiltere’de 674, İtalya’da 285, İspanya’da 268, İran’da 71 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’e de korona testi yapıldı. Ülkenin başbakanı test sonucunun pozitif çıktığını Vladimir Putin’e açıkladı. Muşistin’in yerine bir süreliğine Başbakan Yardımcısı bakacak.

Bu görüntüler de İtalyA’DAN. Venedik kentinde bulunan dünyaca ünlü su kanalları korona virüs salgını nedeniyle boş kalınca hayvanlar geri döndü.

Ekvador’da korona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarının kullanımını sınırlandırmak için YENİ kararlar alındı. başkent Kito’da 63 kilometrelik bisiklet yolu oluşturuldu.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bakırköy’deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü mask
Bakırköy’deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü
Virüs şu ana kadar 3 milyon 250 binden fazla kişiye bulaştı mask
Virüs şu ana kadar 3 milyon 250 binden fazla kişiye bulaştı
Ambulansla otomobil çarpıştı: Kaza anı kamerada mask
Ambulansla otomobil çarpıştı: Kaza anı kamerada
Gençler Survivor parkuru kurup yarıştı mask
Gençler Survivor parkuru kurup yarıştı
Vaşak kediyi böyle avladı mask
Vaşak kediyi böyle avladı
Eminönü ve Beyazıt Meydanı boş kaldı mask
Eminönü ve Beyazıt Meydanı boş kaldı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL