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- Dün 18:54 TSİ

Almanya’da cuma namazı sokakta kılındı

Almanya’nın Kuzey Renn Vestfalya eyaletinde bulunan Bielefeld kentinde yaklaşık 40 kişi sokakta cuma namazı kıldı.

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Korona virüs sebebiyle toplu ibadetlerin yapılamadığı Almanya’da Bielefeld Belediyesine sokakta toplu bir şekilde cuma namazı kılmak için başvuran kişiye olumlu cevap verildi. Sosyal mesafe kuralına uyma şartı ile 40 kişinin toplu ibadet edebileceği yönünde müsaade verilmesinin ardından, seccadelerini alan kişiler boş alanda cuma namazı kıldı.
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