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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye dönüşünün 3’üncü yıl dönümünde anlamlı bir video paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye dönüşünün 3’üncü yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinde anlamlı bir video paylaştı. Erdoğan, "Bizim Allah’a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz" dedi.