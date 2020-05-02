Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye dönüşünün 3’üncü yıl dönümünde anlamlı bir video paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye dönüşünün 3’üncü yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinde anlamlı bir video paylaştı. Erdoğan, "Bizim Allah’a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan halk oylamasının ardından 2 Mayıs 2017 tarihinde AK Parti’ye yeniden üye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye yeniden üye olmasının 3’üncü yıl dönümünde resmi sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir video paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye dönüşünün 3’üncü yıl dönümünde anlamlı bir video paylaştı
Erdoğan’ın paylaştığı videoda dönüş sonrası AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongredeki konuşmasından bölümlerin yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımının üzerine, "Bizim Allah’a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz" notunu düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz