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Bando takımı konser için vatandaşın ayağına gitti

Başakşehir Belediyesi, üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Başakşehirlileri yalnız bırakmadı. Bahçeşehir Vaditepe’de bando takımı yarım saatlik konserler verdi. Konserlere balkonlarından eşlik eden vatandaşlar havadan drone ile görüntülendi.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle devam eden hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması, Başakşehir’de renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. 1-2-3 Mayıs tarihlerindeki kısıtlama nedeniyle ilçe sakinleri yine evlerindeydi.

Sokaklar boş olsa da Başakşehir Belediyesi, geçen yıllardaki Ramazan aylarını aratmayacak etkinliklere imza attı. Vaditepe’de dört bölgede bando takımı yarım saatlik konserler verdi.

Vaditepe 4. Bölge’den başlayan konserde, enstrümanların sesini duyan vatandaşlar balkon ve pencerelerine koştu. Bando takımının arka arkaya çaldığı hareketli parçalara Başakşehirliler alkışlarla eşlik etti. Bando konseriyle sürpriz yaşayan Bahçeşehirliler, organizasyondan memnun kaldı. Renkli görüntülerin yaşandığı konser havadan drone ile de görüntülendi.

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