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İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Başakşehir Hastanesi’nde yeni tip korona virüs tedavisi gören İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, hayatını kaybetti.
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Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi’nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz