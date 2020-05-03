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İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Başakşehir Hastanesi’nde yeni tip korona virüs tedavisi gören İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, hayatını kaybetti.

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Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi’nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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