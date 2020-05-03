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Dünyada Virüs nedeniyle 245 bine yakın insan hayatını kaybetti

Dünya salgınla mücadele ediyor. Peki ABD, İtalya, İspanya,Fransa ve Rusya’da son durum ne?

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Hastalık 3 milyon 450 binden fazla kişiye bulaştı. 245 bine yakın insan da hayatını kaybetti. Dünya salgınla mücadele ediyor. Genele bakıldığında 1 milyon 102 bin kişi bu hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD, İspanya, Almanya, İtalya, Çin, İran, Türkiye, Fransa.

ABD’de yeni tip corona virüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1811 arttı. ülkede ölü sayısı böylelikle 65 bini geçmiş oldu. ABD’de tüm halkın korona virüs testi yaptırabildiği ilk şehir olan Los Angeles’ta test yaptırmak isteyenler araçlarıyla kilometrelerce test kuyruğu oluşturdu.

Son 24 saatte Fransa’da 166 kişi daha hayatını kaybetti. Verilere göre, Fransa’da ölü sayısında düne göre düşüş yaşandı.

Corona virüs salgınının son günlerde en hızlı bulaştığı ülke ise Rusya ve Brezilya oldu. Rusya’da, son 24 saatte 9 bin 623 kişi virüse yakalandı. Ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağı gevşetilerek, 48 gün sonra yetişkinlerin sokakta egzersiz ve yürüyüş yapmasına izin verildi.
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