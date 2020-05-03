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Günün Özeti Haber - 3 Mayıs 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

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" Korona virüsten son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 670 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, toplam vaka sayısının 126 bin 45, can kaybının 3 bin 397 olduğunu duyurdu.

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Bakan Koca: "ABD bizden tedavi protokollerini istedi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü toplantısında Türkiye’nin sunumunda çok etkilenildiğini, salgının nasıl geriletildiğini anlattığını söyledi. Bakan Koca ayrıca ABD’nin Türkiye’den tedavi protokollerini istediğini ve ABD Sağlık Bakanı Alex Azar “Nasıl yaptınız?” diye sorduğunu anlattı.

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    • Virüs nedeniyle 245 bine yakın insan hayatını kaybetti

    Dünya salgınla mücadele ediyor. Peki ABD, İtalya, İspanya,Fransa ve Rusya’da son durum ne?

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      “İşletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz”

      Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Üretmekten ve istihdamını sürdürmekten vazgeçmeyen tüm işletmelerimizin devlet olarak arkasında durmayı sürdüreceğiz” dedi.

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        31 ile giriş-çıkış kısıtlaması 1 gün uzadı

        31 şehri kapsayan giriş-çıkış kısıtlaması, kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere,yarın gece yarısına kadar uzatıldı. Son olarak 18 Nisan’da 15 günlük bir süre uzatımı olmuştu.

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                • AVM’lere girişin yeni kriterleri

          AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, ’’AVM’ler, Bilim Kurulu onay verirse ve perakendeciden yeterli talep gelirse 11 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak açılabilecek. 1 Haziran’dan itibaren tamamen açılacağını düşünüyoruz’’ dedi.

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