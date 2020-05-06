Son 24 saatte Vaka sayısı yükseldi, can kaybı azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 584’e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca, bugün yapılan test sayısının 30 bin 303 kişi, bugünkü vaka sayısının 2 bin 253 kişi, bugünkü iyileşen 4 bin 917 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 78 bin 202’ye yükseldi. Toplam vaka sayısının 131 bin 744 kişi, toplam yoğun bakım sayısının bin 278, entübe sayısının 669 kişi olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız. Koronavirüsle mücadelemizin ikinci döneminde, yeni dönemin ilk günlerindeyiz. Bu dönemde de başarı bazı koşullara bağlıdır. Başarının garantisi tedbirlere uymaktır. Tedbirsiz davranmak, tehdidin ortadan kalktığını varsaymaktır. Tedbir zorunludur, çünkü tehdit devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.