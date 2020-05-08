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Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı öncesi E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

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Yeni tip korona virüs salgınına tedbir olarak alınan kararlar neticesinde İstanbul’un aralarında olduğu 24 şehirde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor.

5’inci kez uygulanacak olan kısıtlama öncesi E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Okmeydanı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
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