Dün 19:50 TSİ
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı öncesi E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
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Yeni tip korona virüs salgınına tedbir olarak alınan kararlar neticesinde İstanbul’un aralarında olduğu 24 şehirde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor.
5’inci kez uygulanacak olan kısıtlama öncesi E-5 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Okmeydanı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz