Dün 19:54 TSİ
Mısır’da fabrika yangını: 3 yaralı
Mısır’da bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi yaralandı.
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Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneybatısında yer alan 6 Ekim şehrinde bulunan sanayi bölgesindeki gıda üretim fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangında 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivil Savunma Direktörü Tümgeneral Hani Saeed, yaptığı açıklamada 20 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildiğini aktarırken, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Saeed, yangının fabrikada bulunan yüksek yanıcı materyallerden çıktığını düşündüklerini dile getirirken, yangın hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz