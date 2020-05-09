Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de ise ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 181 artarak 80 bine yaklaştı. Rusya’da da sadece bir günde 10 bin 699 kişide daha Covid-19 tespit edildi.

Almanya’da yeni tip corona virüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında camilerde yeniden toplu ibadet yapılmaya başlandı. Singapur’da korona virüse karşı “robot köpek” önlemi devreye sokuldu. Böylelikle sosyal mesafe kuralına uymayanlar daha kolay tespit edilecek.