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Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor

Hastalık 4 milyondan fazla kişiye bulaştı. Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Korona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden İtalya’da ölü sayısı 243 artarak 30 bini aştı.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de ise ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 181 artarak 80 bine yaklaştı. Rusya’da da sadece bir günde 10 bin 699 kişide daha Covid-19 tespit edildi.

Almanya’da yeni tip corona virüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında camilerde yeniden toplu ibadet yapılmaya başlandı. Singapur’da korona virüse karşı “robot köpek” önlemi devreye sokuldu. Böylelikle sosyal mesafe kuralına uymayanlar daha kolay tespit edilecek.
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