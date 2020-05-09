Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 14:59 TSİ

Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı’na saldırdı: 2 ölü

Libya’da darbeci General Halife Hafter’e bağlı güçler başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80’den fazla roketle saldırı düzenlediği ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Büyütmek için resme tıklayın

Libya’da darbeci General Halife Hafter’e bağlı güçler, başkent Trablus’ta bulunan Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80’den fazla roketle saldırı düzenledi. Yakıt depolarının vurulduğu saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil hayatını kaybetti. Mitiga Havalimanı’nda iki uçak hasar aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yoğun siyah dumanların yükseldiği görülüyor.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yılmaz Özdil’in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı mask
Yılmaz Özdil’in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı
Deniz girmenin yasak olduğu Antalya’da gençlerin ilginç çözümü mask
Deniz girmenin yasak olduğu Antalya’da gençlerin ilginç çözümü
Yunanistan Kardak kayalıklarının peşini bıraktı mask
Yunanistan Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Ankara'da 65 yaş üstü yarın sokağa çıkıyor mask
Ankara'da 65 yaş üstü yarın sokağa çıkıyor
Yaşlı kadın, “Hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi” denilerek dolandırıldı mask
Yaşlı kadın, “Hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi” denilerek dolandırıldı
DSÖ: Virüs yarasalardan bulaştı mask
DSÖ: Virüs yarasalardan bulaştı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL