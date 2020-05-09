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DSÖ: Virüs yarasalardan bulaştı
Yüzbinlerce kişinin hayatına mal olan korona virüsle ilgili DSÖ’den önemli bir açıklama geldi. Açıklamaya göre, virüs yarasa kaynaklı.
Yüzbinlerce kişinin hayatına mal olan korona virüsle ilgili DSÖ’den önemli bir açıklama geldi. Açıklamaya göre, virüs yarasa kaynaklı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz