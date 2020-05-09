Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 15:14 TSİ

DSÖ: Virüs yarasalardan bulaştı

Yüzbinlerce kişinin hayatına mal olan korona virüsle ilgili DSÖ’den önemli bir açıklama geldi. Açıklamaya göre, virüs yarasa kaynaklı.

Dünya Sağlık Örgütü, korona virüsünün kaynağının yarasalar olduğunu açıkladı. Açıklamada, Wuhan’daki deniz ürünleri gıda pazarının Covid-19 salgınının ortaya çıkmasındaki Rolünün büyük olduğuna vurgu yapıldı.

DSÖ yetkilileri, konunun derinlemesine incelenmesi gerektiğini söyledi.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yaşlı kadın, “Hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi” denilerek dolandırıldı mask
Yaşlı kadın, “Hesaplarınız FETÖ tarafından ele geçirildi” denilerek dolandırıldı
DSÖ: Virüs yarasalardan bulaştı mask
DSÖ: Virüs yarasalardan bulaştı
Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı’na saldırdı: 2 ölü mask
Hafter güçleri, Mitiga Havalimanı’na saldırdı: 2 ölü
Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor mask
Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe’deki salgın hastanesinde incelemeler yaptı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe’deki salgın hastanesinde incelemeler yaptı
Selçuk Bayraktar’dan hava aracı paylaşımı mask
Selçuk Bayraktar’dan hava aracı paylaşımı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL