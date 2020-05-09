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DSÖ: Virüs yarasalardan bulaştı

Yüzbinlerce kişinin hayatına mal olan korona virüsle ilgili DSÖ’den önemli bir açıklama geldi. Açıklamaya göre, virüs yarasa kaynaklı.