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Deniz girmenin yasak olduğu Antalya’da gençlerin ilginç çözümü

Antalya’da artın hava sıcaklığı ve sahillerin kapalı olması vatandaşları yeni arayışlara sürükledi. Bir grup genç, üstü açık otomobilin içini havuza çevirip seyir halindeyken havuz keyfi yaptı. Bu anlar da cep telefonlarıyla kaydedildi.

Korona virüs sebebiyle havuza ve havuza girmenin yasaklandığı Antalya’da bir grup genç de kendi çarelerini buldu. Üstü açık otomobili modifiye edip adeta havuz haline getiren gençler, seyir halinde Antalya caddelerinde de serinlemenin keyfini yaşadı.

Şoför mahallini ve koltuğunu ayıran bir sestem kuran gençler, ön ve arka koltukların bulunduğu yeri suyla doldurdu. İki yolcunun sıcak altında suyun içinde adeta keyif yaptığı anlarda sosyal mesafe kuralının da çok gözetilemedi. Gençlerin Antalya sokaklarında yaptığı eğlence cep telefonlarıyla çekilip sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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