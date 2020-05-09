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Yeni hafta batıya yazı getiriyor

İzmir’de ve İstanbul’da 30 dereceyi aşması bekleniyor.

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Buna göre sıcaklıkların İzmir’de ve İstanbul’da 30 dereceyi aşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, yurdun batısı yeni hafta ile ısınmaya başlıyor. Başta İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere hissedilen sıcaklıkların batıda yaz aylarını aratmayacağı tahmin ediliyor.
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