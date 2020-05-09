Bugün 18:41 TSİ
Yeni hafta batıya yazı getiriyor
İzmir’de ve İstanbul’da 30 dereceyi aşması bekleniyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Buna göre sıcaklıkların İzmir’de ve İstanbul’da 30 dereceyi aşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, yurdun batısı yeni hafta ile ısınmaya başlıyor. Başta İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere hissedilen sıcaklıkların batıda yaz aylarını aratmayacağı tahmin ediliyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz