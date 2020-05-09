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THY’nin kadın pilotlarından "yakında döneceğiz" mesajı

Türk Hava Yolları(THY)’nın kadın pilotları, korona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde uçuşların büyün oranda durmasının ardından kabin memuru ve pilotların başlattığı ‘Don’t Rush’ isimli yeni akıma dahil oldu. Video çeken kadın pilotlar, "yakında döneceğiz" mesajı verdi.

Bünyesinde 211’i kadın olmak üzere toplam 5 bin 432 pilot bulunan Türk Hava Yolları’ndaki kadın pilotlar, korona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde uçuşların büyün oranda durmasının ardından başlayan aklıma dahil oldu.

Dünyadaki birçok hava yolu şirketindeki kabin memuru ve pilotların sürdürdüğü ‘Don’t Rush’ isimli yeni akıma dahil olan THY bünyesindeki 30 kadın pilot, uçuşa hazırlık süreçlerinin yer aldığı keyifli bir video çekti. “Yakında döneceğiz” notuyla sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede yayıldı.
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