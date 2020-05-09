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- Dün 23:16 TSİ

Almanya’da korona kısıtlamaları protesto edildi

Almanya’da korona virüs kısıtlamalarına karşı olanlar yeniden sokaklara çıkarak eylem yaptı. Polis 30 protestocuyu gözaltına aldı.

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Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok ülke çeşitli kısıtlamalar uygularken, Almanya’da kısıtlama karşıtları yeniden sokaklarda eylem düzenledi. Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Alexanderplatz Meydanı’nda bir araya gelen yaklaşık bin 200 eylemci korona virüs nedeni ile uygulanan kısıtlamaları protesto etti.

Almanya’da korona kısıtlamaları protesto edildi

Polis, izinsiz gösteri düzenleme, sosyal mesafe kuralını ihlal etme ve 50 kişiden fazla insanın bir araya gelmesinin yasak olması nedeni ile eylemcilere müdahale etti. Polis Sözcüsü, yaptığı açıklamada 30 eylemcinin gözaltına alındığını duyururken, çevre bölgelerde 30 eylemin daha düzenlendiğini aktardı.

Almanya’da son günlerde birçok kısıtlama karşıtı eylem yapılırken, eylemciler kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını talep ediyor. Almanya’da kısıtlamalar Nisan ayından bu yana kademeli olarak kaldırılıyor. Almanya’da toplam korona virüs vaka sayısı 171 bin 21’e, hayatını kaybedenler ise 7 bin 525’e yükseldi.

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