65 yaş üstü vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi

Yayınlanan genelge sonrası yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti.

7 hafta sonunda yeniden yayınlanan genelge ile 65 yaş üstü vatandaşların pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak sokağa çıkmalarına izin verildi.

4 saatlik izinde yürüyüş için sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar Bakırköy Meydanı’na akın etti. 65 yaş üstü vatandaşların Bakırköy Meydanı’ndaki yürüyüşleri drone ile havadan görüntülendi.