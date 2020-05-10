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65 yaş üstü vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi

65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninin başlamasıyla soluğu dışarıda aldı. Bakırköy Meydanı’nda oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Yayınlanan genelge sonrası yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirilmişti.

7 hafta sonunda yeniden yayınlanan genelge ile 65 yaş üstü vatandaşların pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak sokağa çıkmalarına izin verildi.

4 saatlik izinde yürüyüş için sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar Bakırköy Meydanı’na akın etti. 65 yaş üstü vatandaşların Bakırköy Meydanı’ndaki yürüyüşleri drone ile havadan görüntülendi.
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