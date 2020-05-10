Bakanlık Cevapladı! Korona virüs sudan bulaşır mı?
Korona virüsün nelerden bulaştığı sürekli merak konusu. onlardan biri de musluk suları. Neyse ki bakanlıktan Türkiye için rahat nefes aldıran açıklamalar var.
Virüs hava yoluyla ve birçok yolla bulaşıyor. Peki ya su. Sudan virüs bulaşır mı?
Solunum yoluyla geçen corona virüsün, insanlara su yoluyla bulaşıp bulaşamayacağı da tartışma konusu. Şu ana kadar bu yönde bir bulgu yok. Zira corona virüsün sindirim sistemi yoluyla bulaşmadığı düşünülüyor.
Tarım Bakanlığının değerlendirme raporunda da virüsün şimdiye kadar içme suyu kaynaklarında tespit edilmediği aktarıldı. Bakanlık ayrıca Türkiye’deki su arıtma tesislerinde yapılan işlemlerin corona virüsü "etkisiz hâle getirmekte yeterli" olduğunu duyurdu.
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