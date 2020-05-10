Korona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti
Dünya hala korona virüsün pençesinde. mücadele sürerken, ABD ve İtalya’da ölü sayısı artıyor.
Korona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti. 280 binden fazla insan ölürken, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 441 bini aştı.
Corona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden İtalya’da ölü sayısı 30 bini aşmış durumda. En fazla vaka ve ölümün gerçekleştiği ABD’de ise, 1 milyon 347 bin 309 kişide Covid-19 tespit edildi. Ölü sayısı 80 bini aştı.
Afganistan da ise, korona virüs salgını dolayısıyla dağıtılan yardımda kan aktı. Yardımlarda haksızlık yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen protestolarda 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Almanya’da da camilerin ibadete açılmasıyla birlikte hamburg merkez camiinde bir buçuk ayın ardından ilk namaz kılındı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz