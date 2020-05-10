Korona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti. 280 binden fazla insan ölürken, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 441 bini aştı.

Corona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden İtalya’da ölü sayısı 30 bini aşmış durumda. En fazla vaka ve ölümün gerçekleştiği ABD’de ise, 1 milyon 347 bin 309 kişide Covid-19 tespit edildi. Ölü sayısı 80 bini aştı.

Afganistan da ise, korona virüs salgını dolayısıyla dağıtılan yardımda kan aktı. Yardımlarda haksızlık yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen protestolarda 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Almanya’da da camilerin ibadete açılmasıyla birlikte hamburg merkez camiinde bir buçuk ayın ardından ilk namaz kılındı.