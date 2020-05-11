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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü’ne özel paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan Anneler Gününe özel paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan Anneler Gününe özel paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımına eklediği videoda ise annesi Tenzile Erdoğan, şehit anneleri ile sağlık çalışanı annelerin görsellerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” notuyla yaptığı paylaşımda, “Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğretmen, mutluluk ve huzur için en büyük gücümüz. Cennetin ayakları altında olduğuna inandığımız, baş tacımız.

İlk Öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, ömürlerini ailesine vakfeden, hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerin ve vatanımızın bekası için ciğer parelerini kara toprağa veren şehitlerimizin anneler gününü tebrik ediyorum, anneler gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
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