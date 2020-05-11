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Köy sakinleri Vaşağı ‘pisi pisi’ diye çağırdı

Köy sakini gördüğü nesli tükenmekte olan vahşi vaşağı "pisi pisi" diyerek çağırdı.

Yıldızeli ilçesi Kiremitli köyünde fark edilen Vaşak şaşkınlığa neden oldu. İlk kez vaşağı gören köy sakini Uğur Yıldız hemen cep telefonuna sarıldı. Nesli tükenmekte olan ve nadiren görülen vaşağı cep telefonu kamerası ile kaydetti. Şaşkınlık yaşayan Yıldız, Vaşağı "pisi pisi" diyerek çağırması ise dikkat çekti. Yıldız, vaşağın çektiği videosunu sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım dikkat çekti.

Vaşağı görüntüleyen Uğur Yıldız, köylerinde daha önce vaşak görüldüğünü fakat kayıt altına almak kendilerine nasip olduğunu belirterek, “Köyde traktör ile gezinti yaptığımız esnada bir vaşak fark ettik. Vaşak bizden kaçmadı. Biz yaralı olduğunu düşünerek yardım amaçlı yanına kadar yaklaştık. Bizden kaçmadı fakat traktörden indiğimizde bizden kaçmaya başladı. Bu sevindirici bir olay çünkü biz yaralı olduğunu düşünmüştük. Yaralı olmadığını görünce sevindik. Vaşak daha önce köyümüzde ağabeyim tarafından görülmüş fakat kayıt altına alınamamıştı. Buda bize nasip oldu” dedi.
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