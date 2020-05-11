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AVM’ler açıldı müşteri bahaneleri şaşırttı

Uzun süredir kapalı olan AVM’ler kapılarını müşterilerine açarken, alışverişe gelen vatandaşların bahaneleri ise şaşırttı. Ateşleri ölçülen ve dezenfektan kullandırılan müşterilerin, halı, çaydanlık, çocuk bezi almaya geldiklerini belirtmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan alışveriş merkezleri (AVM) bugün yeniden açıldı. Müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alındı. Bir çok mağazanın kapalı olduğu gözlenirken, yetkililer de zorunlu olmadıkça AVM’lerde olmamayı, korona virüs tehlikesinin bitmesini beklemeyi tavsiye etti.

Bursa’da 150 mağazası bulunan bir AVM’nin sadece marketinin ve 3-5 mağazasının açık olduğu gözlendi. Yavaş yavaş hareketlenen AVM’ye gelenlerin bahaneleri ise şaşırttı. Kimi çocuğu için kıyafet ve bez alacağını ifade ederken, bazısı da halı ve çaydanlık almaya geldiğini söyledi.

AVM’ye gelip bir çok mağazanın kapalı olduğunu gören bir çok vatandaş geri dönerken, kapalı olan mağazaların da duruma göre açılacağı bildirildi.
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