Penguen dansı ile yoğun bakımdan çıktılar

EŞİ TABURCU OLDU

Çerkezköy ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 63 yaşındaki Binali Alkan’ın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Eşi Gülbahar Alkan’a yapılan test de pozitif çıkınca çift birlikte tedaviye alındı. Virüs Binali Alkan’da yoğun seyredince yoğun bakıma alındı. Eşi ise normal serviste tedavilerine devam etti. Binali Alkan yaklaşık 4 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Öte yanda eşi ise 2 haftalık tedavisinin ardından taburcu edildi.

PENGUEN DANSI İLE UĞURLANDI

Yoğun bakımda sağlık personellerinin yoğun çabasıyla tedavisine devam eden Binali Alkan ise hafta sonunda normal odaya alındı. Penguen dansı ile odasına götürülen Alkan’ın bir süre gözetim altında tutulmasının ardından taburcu edileceği