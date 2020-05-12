Libya’da korona hattı açıldı

Libya Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, ülkede korona virüse karşı verilen mücadelede salgına dair yanlış haberler yapılmaması ve halkın salgın hakkında doğru bilgi alabilmesi için özel telefon hattı açıldığını duyurdu.

Halk, koronaya ilişkin tüm sorularını 195 numaralı hat üzerinden uzman ekiplere yöneltebilecek. Libyalılar 195 numaralı hat üzerinden yakınlarındaki şüpheli vakaları da yetkililere bildirebilecek. Korona hastaları da bu hat üzerinden yetkililerle iletişime geçerek, sağlık durumları hakkında bilgi verebilecek.

Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi yayınladığı açıklamada, vatandaşların internette dolaşan haberlere inanmamasını ve uzman ekip ile iletişime geçmelerini istedi.