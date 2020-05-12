Bugün 18:07 TSİ
Yaşlı çifti otobüsten indirmek için dil döktü
Mersin’in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsüne binen 65 yaş üstü karı-koca otobüs şoförü tarafından güçlükle aşağıya indirildi.
Büyütmek için resme tıklayın
Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü iki kişi, halk otobüsüne binmek istedi.
Bindikleri halk otobüsünün şoförü tarafından fark edilen yaşlı karı-koca aşağıya davet edildi. Şoförle tartışmaya başlayan çift, sürücünün ısrarları karşısında otobüsten inmek zorunda kaldı. Yaşlı çift, "Haber izlemiyor musunuz" diyen şoföre, "Sadece seni izliyoruz" diyerek araçtan indi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz