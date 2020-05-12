Yaşlı çifti otobüsten indirmek için dil döktü

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Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü iki kişi, halk otobüsüne binmek istedi.

Bindikleri halk otobüsünün şoförü tarafından fark edilen yaşlı karı-koca aşağıya davet edildi. Şoförle tartışmaya başlayan çift, sürücünün ısrarları karşısında otobüsten inmek zorunda kaldı. Yaşlı çift, "Haber izlemiyor musunuz" diyen şoföre, "Sadece seni izliyoruz" diyerek araçtan indi.