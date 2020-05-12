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- 12 Mayıs 2020

Ankara ve Türkiye'de Gündem Haberler - 12 Mayıs 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti”

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan 81 İl Valiliğine “ Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 16-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin olarak il valiliklerine “ Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi.

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İçişleri Bakanlığı: “15 şehirde kısıtlama sürecek””

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri( Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi

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YÖK Başkanı Saraç: “Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimize yönelik ‘sınavlar’ konusunda önemli bir karar aldık”

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, “Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimize yönelik ‘sınavlar’ konusunda önemli bir karar aldık” dedi.

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Rusya korona vakalarında dünyada ikinci sıraya yerleşti

Rusya, yeni açıklanan korona vakalarından sonra korona vakasının en fazla görüldüğü ikinci ülke oldu.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli’den ‘Memleket Meselesi’ açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı masada değil, gönüllerdedir” dedi.

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