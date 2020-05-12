Ankara ve Türkiye'de Gündem Haberler - 12 Mayıs 2020
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti”
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı.
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Bakanlıktan 81 İl Valiliğine “ Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge
İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 16-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin olarak il valiliklerine “ Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi.
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İçişleri Bakanlığı: “15 şehirde kısıtlama sürecek””
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri( Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi
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YÖK Başkanı Saraç: “Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimize yönelik ‘sınavlar’ konusunda önemli bir karar aldık”
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, “Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimize yönelik ‘sınavlar’ konusunda önemli bir karar aldık” dedi.
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Rusya korona vakalarında dünyada ikinci sıraya yerleşti
Rusya, yeni açıklanan korona vakalarından sonra korona vakasının en fazla görüldüğü ikinci ülke oldu.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli’den ‘Memleket Meselesi’ açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı masada değil, gönüllerdedir” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz