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Sarıyer sahilinde yunusların muhteşem dansı

Sarıyer sahilinde yunus balıkları adete dans ederek görsel şölen oluşturdu.

Yeni tip korona virüs salgını sürecinde vatandaşların evlerine çekilmesi ve kentin sessizliğe bürünmesiyle İstanbul Boğazı’nda yunuslar kıyıya kadar geldi.

İstanbul Boğazı’nda sıkça görülen yunuslar Sarıyer Yeniköy sahilinde görsel şölen oluşturdu. Yunuslar sahilde adete dans etti. Yunusların dansını gören vatandaşlar görüntü çekmek için telefonlarına sarıldı.
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