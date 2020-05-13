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İzmir’de sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti: 3 yaralı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye bir otomobilin içerisinden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler kayıplara karıştı.

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Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bülent Ecevit Caddesi 6753/21 Sokak’ta meydana geldi. Siyah bir aracın içerisinde bulunan kişi veya kişiler, sokakta yürüyen 4 kişiye iddiaya göre, pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırı sonrası şüpheli kişi veya kişiler araçla olay yerinden hızla uzaklaşırken, polis ekiplerinin yaralıları görmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yardım isteyen kadın ihbarına giden ekiplerce görülen silahlı saldırıda ihbar üzerine bölgeye 3 ambulans sevk edildi.

Ekiplerce, olay yerinde yapılan incelemede 11 adet boş kartuş bulunurken, ambulanslara alınan yaralılardan O.İ. ve O.G. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, T.G. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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