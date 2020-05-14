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Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama tesislerinde kontrollü normalleşme sürecine ilişkin bir genelge yayımladı. Buna göre bu sene tatillere sosyal mesafe damga vuracak.