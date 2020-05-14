Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 22:31 TSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılık Günü’nü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutladı.

Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutladı. Erdoğan, "Korona virüsle mücadelemize özverileri ve fedakarlıklarıyla güç katan, sağlık sektörünün vazgeçilmez bir unsuru olan eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılık Günü’nü mesajı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılık Günü’nü mesajı
Ankara ve Türkiye Günün Özeti Haberleri - 14 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye Günün Özeti Haberleri - 14 Mayıs 2020
Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor mask
Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor
Tam izolasyonlu tatilin adresi karavanların sayısı artıyor mask
Tam izolasyonlu tatilin adresi karavanların sayısı artıyor
Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi mask
Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi
Feci kaza kamerada: Yaya geçidinde çarpmış mask
Feci kaza kamerada: Yaya geçidinde çarpmış

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL