Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi
Karadeniz’de sondaj faaliyet gerçekleştirecek olan Türkiye’nin ilk sondaj gemisi Fatih’in platform indirme çalışmaları sürüyor. İstanbul Boğazı’ndan geçebilmesi için platformu indirilen gemi havadan görüntülendi.
Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz’de arama faaliyetinde bulunacak olan ’Fatih’ sondaj gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı’na yanaştı. 10 Nisan tarihinde Haydarpaşa Limanı’na yanaşan sondaj gemisinde çalışmalara başladı.
Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem Doğu Akdeniz’de hem de önümüzdeki temmuzdan itibaren Karadeniz’de de ilk defa kendi milli sondaj gemimiz Fatih’le ilk derin sondajımızı yapmayı planlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz