Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 11:59 TSİ

Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 30 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Menderes ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilerek ölüme terk edilen 30 sığınmacı kurtarıldı.

Büyütmek için resme tıklayın

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mayıs saat 09.04’te, Menderes ilçesi Özdere açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğuna yönelik ihbar aldı.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına itilerek ölüme terk edilen, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 2 adet can salı içerisindeki 13 Kongo, 8 Suriye, 5 Bangladeş, 3 Filistin ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 30 sığınmacı kurtarıldı.

Öte yandan, sığınmacıların kurtarılma anına ait yayımlanan görüntülerde, Türk ekiplerinin korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla beyaz tulumlar giydiği ve kurtarılan sığınmacıların tek tek ateşleri ölçülerek Sahil Güvenlik Botu’na alındıkları görünmekte.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Maden ocağındaki 8 işçide korona çıktı, çalışanlar karantinaya alındı mask
Maden ocağındaki 8 işçide korona çıktı, çalışanlar karantinaya alındı
Tekeri patlayan otomobil benzinliğin marketine girdi mask
Tekeri patlayan otomobil benzinliğin marketine girdi
Karantinadaki vatandaşlara moral olsun diye ’Tokat sarması’ oynadılar mask
Karantinadaki vatandaşlara moral olsun diye ’Tokat sarması’ oynadılar
Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 30 sığınmacı kurtarıldı mask
Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 30 sığınmacı kurtarıldı
43 ilin geçiş güzergahından giriş-çıkış yapanlar tek tek inceleniyor mask
43 ilin geçiş güzergahından giriş-çıkış yapanlar tek tek inceleniyor
Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi mask
Fatih sondaj gemisi havadan görüntülendi

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL