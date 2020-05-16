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Konya’da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Konya’nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Konya-Adana karayolunun 6. kilometresinde Organize Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit Ö. yönetimindeki 06 FD 8516 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa S. idaresindeki 42 YJ 494 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan her araçlardan cip devrilerek yan yattı.

Kazada her iki araç sürücüsünün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kavşağa kontrolsüzce giren hafif ticari araca cipin hızla çarptığı ve araçların savrulduğu görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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