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Pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu kurtarma operasyonu

Çin’de bir apartmanın 7. katında pencere korkuluklarına sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Çin’in Fujian eyaletinde bulunan Zhangzhou kentinde, küçük erkek çocuk bir apartmanın 7. katındaki pencerenin korkuluklarında mahsur kaldı.

Pencere korkuluklarının arasından dışarı çıkan çocuğun başı korkulukların arasında sıkıştı. Durumu farkeden aile, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve ailenin de yardımıyla küçük çocuk 5 dakika içerisinde kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun ise iye olduğu belirtildi.
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