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Firari Can Dündar’a 148 bin lira ceza

MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan, Almanya’ya firar ettiği için hakkında

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yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar’ın da Bodrum’daki villasında orman alanının ve hazine arazisinin işgal edildiği ortaya çıktı.

Can Dündar’ın Kumbahçe Mahallesinde bulunan lüks villanın 28 metrekaresinin orman arazisi, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiğini tespit eden Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü hemen harekete geçti.

Arazi üzerinde yapılan incelemeler sonucundan Can Dündar’a ait olan milyon dolarlık evinin bir kısmının devlet arazisine işgal ettiği ortaya çıktı. Yapılan incelemelerin arından Can Dündar ve eşine 148 bin TL işgaliye, ecrimisil cezası kesildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından orman arazisini işgal ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatıldığı, konuya ilişkin Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin de ellerine ulaşan resmi yazılar sonunda villayı denetleyeceği öğrenildi.
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