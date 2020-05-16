Bugün 23:26 TSİ
Otobüs otomobili sürükledi, o anlar kameraya yansıdı
Elazığ’da otobüsünün hatalı şerit değiştiren otomobile çarpıp sürüklediği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Büyütmek için resme tıklayın
Edinilen bilgiye göre, Malatya Caddesi’nde sürücüsünün hatalı şerit değiştirdiği otomobile, şehir içi toplu taşımada kullanılan otobüs çarptı. Çarpışma ile birlikte otobüs otomobili bir süre sürükledi.
Yaralanan olmayan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz