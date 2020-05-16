Otobüs otomobili sürükledi, o anlar kameraya yansıdı

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Edinilen bilgiye göre, Malatya Caddesi’nde sürücüsünün hatalı şerit değiştirdiği otomobile, şehir içi toplu taşımada kullanılan otobüs çarptı. Çarpışma ile birlikte otobüs otomobili bir süre sürükledi.

Yaralanan olmayan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.