Keşmir’de heyelan: 1 ölü, 2 yaralı

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Keşmir’in Jammu ve Srinagar bölgeleri arasında bulunan otoyolda heyelan meydana gelmesi sonucu çok sayıda araç toprak altında kaldı. Heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Ramban Polis Şefi Haseeb Ur Rehman, yaptığı açıklamada heyelan sonucu 7 aracın toprak altında kaldığını aktarırken, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.