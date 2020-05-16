Dün 23:56 TSİ
Keşmir’de heyelan: 1 ölü, 2 yaralı
Keşmir’de heyelan meydana gelmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
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Keşmir’in Jammu ve Srinagar bölgeleri arasında bulunan otoyolda heyelan meydana gelmesi sonucu çok sayıda araç toprak altında kaldı. Heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
Ramban Polis Şefi Haseeb Ur Rehman, yaptığı açıklamada heyelan sonucu 7 aracın toprak altında kaldığını aktarırken, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz