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Kısıtlamada berbere gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşlara evde hizmet

Normalleşme süreci kapsamında berberler hizmet vermeye başladı. Ancak 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle berbere gidemiyor. Bu duruma çözüm getiren Pendik Belediyesi, yaşlı vatandaşların evine berber götürüyor.