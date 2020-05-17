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Kısıtlamada berbere gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşlara evde hizmet

Normalleşme süreci kapsamında berberler hizmet vermeye başladı. Ancak 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle berbere gidemiyor. Bu duruma çözüm getiren Pendik Belediyesi, yaşlı vatandaşların evine berber götürüyor.

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Evde berber hizmetinden Pendik Belediyesi bünyesinde hizmet veren Vefa Kıraathanesi’ne kayıtlı yaşlı vatandaşlar yararlanıyor. Koruyucu giysi ve maskeyle evlere giden berber, her tıraş öncesi ekipmanları dezenfekte ediyor.

Özellikle yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yaşlı vatandaşlar berber hizmeti karşısında çok mutlu oldu. Hizmeti alan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e teşekkür ettiler.
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